L'inchiesta, condotta dai pm Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti, ha scoperchiato un presunto sistema di favori e corruzione che ha sullo sfondo la gestione dell'appalto dei rifiuti. Una gestione "allegra" , così l'hanno definita i magistrati e gli investigatori in conferenza stampa.direttore della Direzione Ecologia e ambiente, e Rup per l'affidamento dell'appalto settennale, accusato di turbata libertà degli incanti. L'indagato era stato sospeso per un anno. Misura interdittiva - come detto - annullata. Una decisione quella del Gip molto probabilmente legata al rischio di reiterazione del reato, che concretamente sfuma visto che il rapporto tra Musumeci e il Comune di Catania è in scadenza, e non al profilo della gravità indiziaria.Le intercettazioni hanno permesso agli investigatori della Dia di Catania di cristallizzare alcuni dati. Inequivabili in particolare le conversazioni captate tra Musumeci e Orazio Fazio, altro funzionario del Comune coinvolto nel terremoto investigativo. I due sarebbero stati consapevoli che l'Eco.Car (società componente del consorzio Seneco, che si è aggiudicato la gara ponte) non solo non aveva alcuni requisiti per partecipare al procedimento ma era la naturale continuazione della Ipi, la società che aveva gestito precedentemente l'appalto. Non a caso, il procuratore Carmelo Zuccaro in conferenza stampa ha detto: "Un dato deve essere chiaro, si scrive Eco.Car ma si legge Ipi". Un modo per dire che l'una è il risultato speculare dell'altra.