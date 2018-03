e che continuano a farlo con le loro tele. Tele come quelle che riempiono la pinacoteca del museo civico del Castello Ursino. Per sabato 24 marzo, alle ore 16:00, Officine Culturali ha in programma l’appuntamento dal titolo “Apprendisti artisti: la tempera all’uovo”.gli 11 anni, che fa parte della rassegna Labirinti Castelli e Giardini segreti a cura di Officine culturali e che, a partire dal CUB - Castello Ursino Bookshop, porterà i bambini alla scoperta dei segreti della storia dell’arte. I piccoli partecipanti attraverso un viaggio nella tecnica pittorica, si immergeranno nell'atmosfera della bottega di un artista del passato. Lo faranno rispondendo a domande semplici come “che cosa utilizzavano i pittori prima dell’avvento dei colori nel tubetto?” o ancora “di quali supporti si servivano prima che si passasse alle tele già pronte per l’uso?”., dopo aver osservato alcune opere pittoriche della collezione permanente del Museo Civico, sperimenteranno con le loro mani il processo di preparazione dei colori che poi useranno per dipingere. Tuorlo, aceto e i pigmenti colorati sono i materiali che saranno alla base della creazione della loro speciale tempera.Bookshop per partire poi alla volta di questo coloratissimo ed entusiasmante viaggio. Il costo del laboratorio, che è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, è di 7,00 € per l'intero e di 5,00 € ridotto per il secondo figlio/a, possessori della CUB4CARD e MONASTEROCARD. *Il partecipante è tenuto a esibire la documentazione utile a dimostrare l'appartenenza alla fascia di contributo.