Oggi il negozio è aperto già dalle 3,30 del mattino, ma non per mia volontà". Un commento amaro quello di Alessandro Restivo che ha ricevuto sui social e non solo numerosissime attestazioni di solidarietà per quanto accaduto.

Lo denuncia il proprietario del negozio di Motta Sant'Anastasia, situato nella centralissima via Vittorio Emanuele, con un post su Facebook. "