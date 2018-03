Avrebbero risposto così due uomini agli agenti della squadra di Pg della Polizia Provinciale che li hanno sorpresi in un casolare di campagna in contrada “Portiere Stella” in agro di Paternò, dove all'interno vi erano 4 autovetture rubate a Catania nei giorni scorsi, parzialmente smontate e pronte per essere ricettate. Inoltre gli agenti della Pg della polizia provinciale hanno rinvenuto un furgone preso a noleggio con al suo interno parti meccaniche e di carrozzeria asportate dalle auto poste nel casolare. I due fermati sono A.G, 34 anni di Pedara, e A. P., 52 anni di Paternò. Nel corso delle indagini è stato indagato anche A.G., 31 anni, fratello minore del fermato di Pedara, in quanto noleggiatore del furgone, presumibilmente utilizzato per il trasporto dei ”pezzi di ricambio” di provenienza furtiva. Lo stesso interrogato non ha saputo fornire plausibili giustificazione sul noleggio e sul'uso del furgone. I tre sono stati denunciati a piede libero e su disposizione del pm di turno rilasciati.