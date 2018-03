L'accusa, rappresentata in aula questa mattina dai pm Antonino Fanara e Agata Santonocito e dal procuratore aggiunto Francesco Puleio, ha presentato al tribunale una lista di quasi cento testi, tra imprenditori, giornalisti e collaboratori di giustizia di dell'area palermitana e catanese di Cosa nostra.. Si tratta degli uomini che dovrebbero fornire preziose informazioni sulla realizzazione nei terreni di Ciancio di alcuni centri commerciali. La Procura, inoltre, ha chiesto una perizia per la trascrizione di decine e decine di intercettazioni che vedono protagonista l'editore catanese. Intercettazioni in cui si discute di affari e di importanti operazioni finanziarie. Per la procura, operazioni in cui si sarebbe infiltrata la mafia. È stato consegnato anche un cd, al tribunale, contenenti decine di sentenze che raccontano la storia della mafia catanese.sono Libera, i fratelli Montana, difeso dall'avvocato Goffredo D'Antona, Sos Impresa, il Comune di Catania e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, rappresentata dall'avvocato Dario Pastore, il cui incarico è stato confermato dal nuovo presidente Odg.ha citato come testimone, oltre a numerosi imprenditori, il sindaco Enzo Bianco, che - lo ricordiamo - è protagonista di una telefonata con l'editore sul caso Pua. Chiamata intercettata che è stata depositata in udienza preliminare e pubblicata integralmente da LiveSicilia.Il tribunale ha rigettato, invece, la costituzione di parte civile del comitato No Pua, il processo è stato rinviato al prossimo 10 aprile.