Lo ha spiegato, oggi in aula, l'ex generale dei Ris di Parma Luciano Garofano (consulente della famiglia) citato come teste nel processo che vede alla sbarra Nicola Mancuso, accusato di omicidio della giovane biancavillese trovata impiccata in una villetta di Adrano. A supporto delle conclusioni l'ex capo dei Ris di Parma ha mostrato gli esami eseguiti attraverso la tecnica delle B.P.A., che permette di stabilire la traiettoria degli schizzi di sangue a partire dalla forma della macchia.Garofano ha anche proiettato una serie di diapositive a supporto delle sue indagini scientifiche. Conclusioni che vanno in linea con quelle dei Ris di Messina, che avevano evidenziato - nel corso della deposizione nelle scorse udienze - come la "scena del crimine fosse stata manipolata". Garofano ha risposto alle domande del pg, a quelle dell'avvocato Dario Pastore, legale della familiari che si sono costituiti parte civile nel processo. Si è svolto anche il contro esame del teste da parte degli avvocati Rosario Pennisi e Salvo Burzillà, difensori dell'imputato Nicola Mancuso, allo stato detenuto per una sentenza per traffico di droga.L'indagine poi fu avocata alla Procura Generale, anche grazie alle lotte della famiglia della giovane. Dopo diversi anni si è arrivati al rinvio a giudizio di Nicola Mancuso. L'imputato era presente a quella festa organizzata nella villetta dove nel 2010 fu trovato il corpo senza vita di Valentina. Nella prossima udienza sarà sentito il consulente di parte della difesa, il professor Giardina.