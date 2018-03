In un edificio di via Sacchero 8, poco prima di piazza Palestro. Si tratta di una bottega adibita a deposito di bici. Sarebbero almeno tre le vittime. Tra questi due Vigili del Fuoco e il proprietario dello stabile. Due pompieri sarebbero rimasto feriti.È l'anziano proprietario della bottega in cui è avvenuto la deflagrazione che ha causato la morte di due vigili del fuoco e il ferimento di altri due.è il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi.. Sono otto le squadre dei Vigili del Fuoco presenti sul posto. Inoltre presenti carabinieri, polizia, unità cinofile, vigili urbani e tecnici dell'Asec.sia arrivata sul posto per una perdita di gas, ma poi - per cause ancora da accertare - sia avvenuta l'esplosione e poi la tragedia., da piazza Palestro a via Garibaldi, è stata transennata ed inibita al traffico.