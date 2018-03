Esplosione a Catania, ci sono vittime LE FOTO

Esplosione, probabilmente per una fuga di gas, in una bottega a Catania. Un boato udito in tutto il quartiere del "Fortino". Una esplosione dovuta ad una fuga di gas che ha mietuto vittime anche tra i Vigili del Fuoco che erano intervenuti sul posto: un immobile che si trova in via Garibaldi. Il numero dei morti è, purtroppo, ancora provvisorio: sul posto, si stanno vivendo momenti concitati con i soccorritori che scavano tra le macerie. SEGUI LA DIRETTA (http://catania.livesicilia.it/2018/03/20/esplosione-tragedia-a-catania-tra-le-vittime-alcuni-vigili-del-fuoco_453553/)