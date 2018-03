I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno arrestato in flagranza Luca Pulvirenti, classe 1990, per furto aggravato. I carabinieri

sorprendevano il malvivente con un borsone contenente 6 kg circa di tubi in rame, asportati immediatamente prima all’interno di un cantiere edile ubicato nelle immediate vicinanze di Via Garibaldi a Viagrande. In s

eguito a una perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori 20 kg. 20 di rame, ritenuto provento pregressa attività illecita.

L’arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.