dopo il sequestro della nave dell'organizzazione disposto ieri sera dalla Procura di Catania dopo lo sbarco a Pozzallo. "Proteggere la vita umana - osserva Camps - dovrebbe essere la priorità assoluta di ogni corpo civile o militare che si rispetti, si chiami Guardia Costiera, salvataggio Marittimo o Marina: questo è previsto anche dal diritto del mare". "Non dobbiamo dimenticare - aggiunge - che non solo i diritti umani delle persone in fuga in cerca di riparo sono in gioco, ma si stanno violando i diritti di tutti i cittadini dell'Unione Europea".commenta il sequestro della nave di Proactiva Open Arms, disposto ieri sera dalla Procura di Catania, dopo lo sbarco a Pozzallo. Lo ha detto arrivando al consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue, al quale è prevista anche la partecipazione del capo della Farnesina Angelino Alfano.. Un avviso di garanzia è stato notificato a tre indagati: il comandante, il coordinatore di bordo e il responsabile spagnolo dell’ong. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina.dei tre iscritti nel registro notizie di reato, dalla Procura di Catania per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Lo rende noto la stessa organizzazione sul proprio profilo Twitter spiegando che i due ieri "hanno passato diverse ore alla stazione di polizia, dopo essere stati sottoposti volontariamente sabato a un interrogatorio di oltre quattro ore ciascuno, e dopo aver consegnato, anche su base volontaria, tutte le registrazioni dei salvataggi di giovedì, quando si è verificato un incidente con le guardie costiere libiche". Il terzo indagato è il responsabile dell'Ong che ha parlato con loro dando indicazioni durante le operazioni di salvataggio dei 218 migranti e degli avvenimenti successivi che hanno portato la nave ad approdare e Pozzallo, e che per la Procura risulta ancora ufficialmente non identificato.Lo ha detto Oscar Camps, direttore dell'Ong ProActiva Open Arms, su Twitter, sul sequestro preventivo della loro nave a Pozzallo disposto dalla Procura distrettuale di Catania. "Dopo l'incidente con i libici - ha aggiunto - invece di dare un porto di destinazione all'Italia come al solito, il governo italiano ha lasciato le braccia aperte senza un porto sicuro per sbarcare i migranti per 24 ore".Lo ribadisce ProActiva Open Arms, nella ricostruzione dell''incidente' su Twitter, confermando che "la pattuglia libica è arrivata un'ora dopo che le imbarcazioni di salvataggio delle Open Arms hanno localizzato la barca e assicurato a tutti i naufraghi i giubbotti di salvataggio". "I migranti - sottolineano dalla Ong spagnola - erano terrorizzati dal fatto di essere costretti a salire sulla motovedetta. Dopo due ore di 'persecuzione', la guardia costiera ha detto che era in grado di salvare la nave. Alcuni di loro si sono tuffati in mare per evitare di essere riportati in Libia". I migranti hanno poi raccontato ai soccorritori delle "torture che avevano subito in Libia e come i trafficanti hanno estorto le loro famiglie a pagare in cambio della loro liberazione". (ANSA)