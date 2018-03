Pusher colto sul fatto finisce in manette

L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza Carmelo Bonaccorso, classe 96, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio antidroga, i militari hanno osservato il ragazzo sostare in prossimità della suddetta piazza e, sopraggiunti alcuni acquirenti occasionali, cedere loro degli involucri di sostanza stupefacente in cambio di denaro. L’immediato intervento e l’accurata perquisizione personale e delle pertinenze, permettevano di rinvenire e sequestrare: tre involucri contenenti marijuana.