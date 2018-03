Il macco di fave ingrediente della cucina contadina, già conosciuto all’epoca degli antichi romani. Una crema di fave con una cottura prolungata e tradizionalmente gustato a Ramacca, nella piazza principale del paese, proprio il 19 marzo.Location del tradizionale incontro è da qualche anno il cortile di Palazzo degli Elefanti ed è proprio all’interno che i pentoloni vengono sistemati per fornire un centinaio di piatti a base di macco.e quindici anni fa quando abbiamo iniziato questo percorso aiutavamo una settantina di persone la maggior parte delle quali extracomunitari e senza una famiglia. I numeri oggi sono cambiati drammaticamente aiutiamo circa 400 persone e molti sono i nuclei familiari catanesi che arrivano dalle periferie. La mancanza di lavoro, molte piccole realtà lavorative sono state costrette alla chiusura, determina la perdita di un entrata economica e per una famiglia diventa un disastro.” Al pranzo organizzato dalla Casa del Sorriso era presente anche il sindaco Enzo Bianco.preoccupati per il loro futuro.