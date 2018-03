ADRANO – Grave incidente nel quartiere Cappuccini. Un giovane è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'impatto con una Peugeot, come ha ricostruito Tva Adrano. L'autovettura stava percorrendo la via Aldo Moro, in corrispondenza dell'incrocio è avvenuto l'impatto. Il giovane centauro è finito a terra riportando varie contusioni e un trauma cranico. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro i carabinieri.