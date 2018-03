a Fabrizio Mascali, diciottenne di Monte Po che stamani, mentre tentava di spostare un ramo, pericolante, che pendeva da un albero in via Raccuglia è stato colpito dalla dal grosso tronco alla testa. Per il giovane è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sono giunti sul posto anche i carabinieri.punta il dito contro la mancata manutenzione del verde e la mancata potatura degli alberi che più di una volta aveva segnalato come pericolosi. Il giovane è al momento al Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi.