con ruolo apicale, del comune di Catania ed imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente, tutti ritenuti responsabili di vari reati contro la Pubblica Amministrazione, per l’affidamento di un appalto dell’importo di 350 milioni di Euro suddivisi in tre anni". Il primo nome che risulta a Livesicilia è quello del funzionario Orazio Stefano Fazio, classe 1954, braccio destro di Enzo Bianco, responsabile del servizio esternalizzazioni, promosso da classe C a classe D con l'assegnazione di mansioni superiori.Un vero terremoto che scaturisce dalle indagini coordinate dal, indagini che già, nel settore rifiuti, hanno portato a numerosi arresti, anche di noti imprenditori e colletti bianchi non solo catanesi.Ulteriori dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Catania.IN AGGIORNAMENTO