Garbage affair e politica: "Non abbiamo santuari a Catania"

CATANIA - “Noi non abbiamo santuari”, ha detto il procuratore capoCarmelo Zuccaro rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle cosiddette responsabilità politiche in marito ai fatti emersi nell’inchiesta Garbage affair in cui sono coinvolti funzionari apicali del Comune di Catania. “Non è vero che non arriviamo mai alle responsabilità dei pubblici amministratori che sono stati eletti – ha aggiunto – Quanto accaduto ad Acireale dimostra che non è vero. Noi però non accertiamo responsabilità politiche, noi accertiamo responsabilità giudiziarie. Se fossero emerse – ha chiarito il magistrato – non avremmo fatto sconti a nessuno”.