uno degli uomini di punta del settore ecologia. Grazie alla politica. Il primo agosto del 2013, il direttore del Personale Valerio Ferlito, trasferisce Fazio alla Direzione del sindaco Enzo Bianco.Ma l'assegnazione alla direzione Gabinetto del sindaco non era un fatto casuale per la scalata di Fazio. Il 17 luglio 2014 è proprio la Direzione gabinetto del sindaco, con un atto firmato da Massimo Rosso, anche lui, secondo quanto risulta a Livesicilia, indagato dalla Dia, a promuoverlo alla categoria D con un aumento di stipendio. Il 23 aprile del 2015 è Roberto Politano, direttore del Personale, a firmare l'incarico di Coordinatore delle Attività ispettive esterne, categoria D, posizione economica D1. Ecco come, un dipendente è diventato, sostanzialmente, un dirigente.La foto di Fazio e Bianco si trova all'ingresso della direzione Ecologia, a scattarla è stata il leader di Catania Bene Comune Matteo Iannitti, che tuona: “Si dimettano immediatamente Sindaco e Assessore. Questa volta è troppo”