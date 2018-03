Nel corso del dibattito, numerosi interventi hanno manifestato un diffuso stato di timore e disagio per le condizioni di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane. Sempre meno e sempre più esposti a rischi, tra precariato selvaggio e turni massacranti che i portalettere sono costretti ad affrontare in scooter. “Siamo pronti ad alzare la voce – ha affermato Enza Meli – perché il Popolo delle Poste non perda il diritto di avere diritti, perché il personale e gli utenti vengano trattati da persone e non come numeri”. La segretaria generale della Uil insieme al segretario territoriale dell’organizzazione di categoria hanno, intanto, preso posizione oggi sul caso della rapina alle Poste di Aci Sant’Antonio, dove i dipendenti sono stati ostaggio di alcuni malviventi: “Questo episodio – affermano Enza Meli ed Eugenio Cambria – ripropone l’emergenza-sicurezza negli uffici postali. L’azienda si preoccupi dei lavoratori e dei cittadini, che sono risorsa essenziale. Questo, peraltro, è anche il modo più intelligente per consolidare e migliorare i propri bilanci. Alla lunga, i tagli indiscriminati producono solo contraccolpi”.contratto di lavoro evidenziando i “risultati raggiunti grazie alla grande professionalità e al costante impegno della delegazione trattante Uil Poste ai Tavoli di Trattativa”. Il segretario ha, quindi, affermato: “Perché questi accordi producano i risultati attesi, è necessaria una omogeneizzazione gestionale sul territorio dove registriamo una cultura aziendale più incline alla applicazione del codice disciplinare come strumento di soggettiva rivalsa gerarchica, al limite dell’abuso e del mobbing. Questo non contribuisce certo alla creazione di un clima empatico nella relazione con i lavoratori”. Cambria ha, infine, citato le testimonianze dei “colleghi operatori di sportello che lamentano lo stress da lavoro in carenza di copertura delle postazioni, in rapporto ai reali flussi di traffico”.