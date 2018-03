gli interventi da effettuare. Il progetto per decementificare le spiagge, per cui hanno tifato oltre l'assessore ai Lavori pubblici, Michele Giorgianni, anche dagli attivisti di Cataniamobilita.org, e dagli ex studenti del liceo classico Nicola Spedalieri che, con l'associazione cui hanno dato vita lo scorso anno, Nsp, si è imposto, con il 47,5 per cento delle preferenze. E proprio alcuni rappresentanti dell'associazione di ex studenti, hanno voluto verificare l'azione delle ruspe, e documentarla con foto e video che pubblichiamo.