Facilitare l’approccio al mondo del lavoro individuando le caratteristiche psico-sociali dei giovani e abituarli a pensarsi come risorse. Un progetto sui giovani e per i giovani, quello presentato stamattina in Confcommercio dal Delegato per la Sicurezza Cav. Francesco Zaccà e gli autorevoli partner Prof. Orazio Licciardello – psicologia sociale Università di Catania; Dott. Corrado Fatuzzo, consulente per la Sicurezza; Salvo Debole, presidente Federsicurezza Confcommercio; Giuseppina Maria Cardella, dottoranda di ricerca Università di Salamanca., vede la collaborazione della Cattedra di Psicologia dell’Emprendimiento dell’Università di Salamanca e si inquadra nell’ambito delle attività svolte a livello internazionale dall’AFIDE (Asociación para la Formación, Investigación y Desarollo dell’Emprendimiento)., le caratteristiche fondamentali che caratterizzano l'orientamento a fare impresa, con particolare riguardo alle “sfide” poste dalla società del cambiamento ai giovani imprenditori under 40”.Come fa notare il Delegato per la Sicurezza Cav. Francesco Zaccà: “Opportuna la collaborazione di Confcommercio Catania, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di una ricerca che può fornire delle utili indicazioni relativamente all’organizzazione/pianificazione delle attività di supporto che la stessa offre ai suoi associati”., ma deve riguardare anche le condizioni di vita e di lavoro degli attori sociali facenti parte delle forze economiche del Paese.La ricerca sarà condotta dalla Dott.ssa Giuseppina Maria Cardella dottoranda presso l’Università di Salamanca. Il progetto è stato sposato dal presidente di Federsicurezza Confcommercio Salvo Debole che ha assicurato massima collaborazione.