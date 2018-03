In un primo momento era stato archiviato come un incendio accidentale, poi però stamattina la polizia scientifica di Catania e i Vigili del Fuoco sono tornati sul posto perché alla sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di una commerciante della zona che accanto alle due Fiat bruciate ci sarebbe stato un bidone che emanava odore di benzina. Così per diverse ore si sono svolti gli accertamenti e rilievi che aiuteranno a determinare se si tratta di un rogo doloso. E a quel punto, se fosse confermata questa ipotesi, si avvieranno le indagini per identificare gli autori.