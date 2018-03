Il nome tuttavia è blindato e rimarrà in pectore fino a quando l’assessore alle autonomie locali e della funzione pubblica, Bernadette Grasso, non scioglierà ufficialmente la riserva. Il sindaco, espressione del movimento Cambiamo Acireale, si è dimesso ufficialmente il 3 marzo scorso a seguito della tempesta giudiziaria. Attualmente il sindaco Barbagallo è recluso in carcere.Il consiglio comunale resterà invece in carica fino alle prossime elezioni amministrative. La data del voto però non è alle porte perché i tempi tecnici non lo consentirebbero. Difficile quindi un accorpamento con la tornata per Catania, Aci Sant’Antonio, Gravina e Mascalucia, per citare le piazze più popolose del comprensorio metropolitano. La prossima tornata utile potrebbe essere invece quella della primavera 2019, appunto perché la normativa vigente prevede ormai l’apertura di una sola finestra elettorale durante l'anno solare. Tempi non brevissimi, dunque.si inserisce in un contesto ancora in piena evoluzione giudiziaria, con indagini ancora in corso, dalle quali potrebbero partire ulteriori e imprevedibili sviluppi.