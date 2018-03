I primi 8.000 euro sono stati raccolti grazie al sostegno di imprenditori locali sollecitati dall’associazione valverdese, mentre 5.000 euro arrivano dalla Cena Pro Santuario organizzata lo scorso 9 marzo alla Masseria Carminello di Valverde (Ct).di Misterbianco che fino ad agosto ospiterà le teche in galleria dove poter donare anche solo pochi centesimi per contribuire al restauro dell’edificio religioso danneggiato dal cedimento del terreno sottostante. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto- spiega Lucia Tuccitto, responsabile culturale e promotrice del progetto di TerSicula – Abbiamo lavorato sodo e creduto nella generosità di quanti ci hanno fatto sentire il loro sostegno. La nostra associazione ha voluto contribuire alla raccolta fondi Un pilastro per Maria perché crediamo nell’importanza del Santuario come centro nevralgico del paese, come meta di importanti pellegrinaggi e gioiello architettonico di grande valore. Il nostro grazie va agli sponsor tecnici Snack Eventi, Cantine di Nessuno e Psv che hanno dato un prezioso contributo per la buona riuscita della serata del 9 marzo e ancora a Kia, Salus, associazione I poveri cavalieri di Cristo, Engq. Il nostro grazie va anche ai moltissimi volti noti della tv, del cinema, del teatro, dello sport, della cultura, dell’imprenditoria, del giornalismo che hanno prestato la loro professionalità per una nobile causa”.Giovanni Samperi, che affermano: “Ci rende orgogliosi aver potuto dare il nostro sostegno alla raccolta fondi per il restauro del Santuario”.