In particolare, in viale Castagnola, gli operatori di Polizia hanno assistito a uno scambio sospetto tra due soggetti. A seguito della perquisizione personale, il presunto spacciatore, noto pregiudicato catanese identificato per Salvatore Gangi, classe '89, è stato trovato in possesso di 87 involucri di carta alluminio, con all’interno marijuana, nonché altri tre involucri contenenti cocaina. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima.