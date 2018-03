Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'Alfa 147 ed una moto Bmw di grossa cilindrata. Ad avere la peggio, è stata la coppia - marito e moglie - che era in sella al due ruote.A destare parecchie preoccupazione in queste ore, sono le condizioni della donna per la quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso ed il successivo trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il suo quadro clinico è tenuto sotto osservazione da parte dei medici perchè le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Il marito è stato, invece, trasportato al vicino nosocomio di Bronte.Sono stati i carabinieri ad effettuare i rilievi del caso: tocca a loro ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Su posto, sono intervenute anche due ambulanze del 118.Sul posto sono presenti le squadre Anas e, come detto, le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico.