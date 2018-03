Intanto, nel corso dell’ultima udienza il pm, come accennato, ha voluto approfondire la rete di relazioni intercorsa fra l'imputato e Zullo. “Era un mio cliente e amico - ha detto Fischetti - L’ho conosciuto nel 2011 mentre operavo per conto di una banca. Mi passava dei clienti da Messina. Io gestivo dei mutui“.

Quanto al collega Santonocito, “Sono stato anche io una vittima delle sue truffe, e fortunatamente ho le matrici di assegno che lo dimostrano”, ha detto Fischetti in aula rispondendo al suo legale. “Mi era stato presentato come un ragioniere, e occupandomi di mutui per conto di clienti, sapevo che tramite lui potevo far eliminare le ipoteche dalle case”. I due, ha spiegato ancora, si conoscevano avendo avuto Fischetti per un periodo un ufficio in via Teramo a Catania, i locali dove lavorava anche il promotore finanziario Maurizio Affetta e Sorrentino

(altri due membri della presunta consorteria che hanno patteggiato)

. Secondo l’accusa Fischetti insieme a Santonocito all’epoca dei fatti (2011) avrebbe verificato le posizioni debitorie dei clienti nonché millantato conoscenze privilegiate con i funzionari della Serit allo scopo di far credere alle vittime di poter estinguere i loro debiti. In realtà poi dalle indagini è emerso come nessuno di loro avesse effettivamente conoscenze con i dipendenti della Serit e meno ancora le somme pendenti all’erario fossero in alcun modo state estinte. E Fischetti – che si è sempre professato innocente – ha raccontato dinanzi al presidente del collegio della I sezione penale del Tribunale etneo, Grazia Anna Maria Caserta – i dettagli della truffa di cui sarebbe stato vittima. “Parlando con Santonocito mi disse che potevo effettuare degli sgravi sulle cartelle esattoriali di mia sorella. Gli consegnai degli assegni. A detta sua, gli sgravi dalle cartelle esattoriali avvenivano in materia del tutto lecita. Poi scoprii che quei debiti non erano mai stati annullati”. E su Sorrentino, “Lo conoscevo, essendo anche lui un collega promotore finanziario”.

Antoci e anche dall’accusa. L’artigiano aveva raccontato di conoscere Fischetti che a sua volta gli presentò poi il Santonocito a cui aveva consegnato un assegno circolare per “regolarizzare la sua posizione alla Serit” tramite la rottamazione delle cartelle esattoriali, poi risultate contraffatte. “Questo mio amico, Giuffrida, aveva un’ipoteca sull’immobile - ha detto Fischetti - per cui gli veniva negato il mutuo. Io gli presentai in buona fede Santonocito perché risolvesse i suoi problemi, così come feci io”, ha concluso.

dall’operazione eseguita dalle fiamme gialle ha parlato per la prima volta in aula rispondendo alle domande del pme poi a quelle del suo avvocato,. La deposizione si è concentrata sulla natura dei rapporti che lo legavano al promotore finanziario Livio Sorrentino e soprattutto a Corrado Santonocito. Questi ultimi, alla sbarra in un altro troncone del processo, hanno optato per il patteggiamento della pena. Ma anche alla sua conoscenza con Antonio Zullo, quest’ultimo assolto a conclusione del rito abbreviato dalle accuse di associazione a delinquere e condannato invece per il reato di truffa. Insieme a Fischetti è anche imputato Fabrizio Pappalardo. In tutto erano sei le persone, infatti, accusate di aver raggirato e spillato migliaia di euro a “dei clienti” tramite la falsificazione delle cartelle all’allora agenzia di riscossione Serit. L’istruttoria dibattimentale si chiuderà con le deposizione dell’ultimo teste dell’accusa e le discussioni di Pm e difesa. Il processo sembra così avvicinarsi verso la dirittura di arrivo.. La causa era stata intentata contro la decisione del Tribunale del Riesame che aveva respinto l'istanza di annullamento degli arresti domiciliari disposti dal Gip. Nel dettaglio, la sentenza del 2 marzo del 2015 emessa della Corte Suprema della Cassazione ha stabilito che in relazione al ruolo dell'imputato appare “”. Per Fischetti e Pappalardo (accusato di aver contraffatto le cartelle) le accuse contestate sono di associazione a delinquere e truffa.