così rimasto incastrato sotto il veicolo senza riuscire a liberarsi. Un brutto incidente che si è verificato questo pomeriggio nel territorio di Belpasso, precisamente nelle vicinanze del parco acquatico Etnaland. La vittima ha riportato delle lesioni ad una delle gambe. Adesso si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro dove è stato trasportato con l’eliambulanza. Sul posto per prestare soccorso e rimuovere il mezzo pesante sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, oltre ai sanitari del 118. Il giovane non è fortunatamente in pericolo di vita.