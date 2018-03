giovane 27enne del posto. La vittima era alla guida della sua Ford Focus quando – per cause al vaglio della Polizia – ad un certo punto perde il controllo del mezzo finendo per schiantarsi violentemente contro il guarda rail. All’arrivo dei soccorsi non ci sarebbe stato più nulla da fare per lui. Il giovane – come riportato dall’emittente Video Star - stava forse facendo rientro da Paternò dove aveva riaccompagnato la sua fidanzata. L’impatto si sarebbe verificato proprio nelle vicinanze della sua abitazione ad Adrano. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato di Adrano e i vigili urbani.