. È quanto emerso dall'inchiesta Capolinea della Squadra Mobile di Enna che ha portato questa mattina all'arresto di 6 indagati accusati di mafia ed estorsione.I referenti delle due cosche catanesi avrebbero - in accordo con un affiliato di Cosa nostra ennese - costretto un imprenditore che si è aggiudicato l'appalto per la posa della fibra ottica a pagare il pizzo.I poliziotti della Squadra Mobile di Enna sono stati supportati dalla Squadra Mobile di Catania per l'esecuzione degli arresti.IN AGGIORNAMENTO.