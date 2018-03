La paziente è arrivata al pronto soccorso alle 19.30 di due giorni fa. Le sue condizioni post operatorie sono buone. È già in stanza di degenza e nel pomeriggio inizierà la fisioterapia. L'intervento è stato eseguito entro le 48 ore, così come previsto dalle linee guida: riduzione della frattura e la sostituzione protesica. Un intervento tempestivo riduce il rischio di mortalità e di disabilità del paziente. A parte l'eccezionalità dei 102 anni della paziente, sottolineano dall'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania, non è caso isolato all'ospedale di Caltagirone dove si sono registrati, nel 2017, oltre 200 interventi di riduzione delle fratture di femore nell'anziano, il 74% dei quali eseguiti entro le 48 ore. Il dato è di gran lunga migliore rispetto a quello previsto dal regolamento del Ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell'assistenza ospedaliera che fissa al 60% la proporzione minima di interventi chirurgici entro 48 ore, su pazienti anziani con frattura di femore. (ANSA).