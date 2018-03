L'esponente di Forza Italia, lo scorso 2 febbraio, è stato invitato insieme agli onorevoli belpassesi Gianina Ciancio e Giuseppe Zitelli ad una seduta del consiglio comunale di Belpasso per una visita istituzionale. Papale è il protagonista di un video inviato in redazione, che pubblichiamo (), in cui il nostro lettore mette in evidenza le esternazioni (poco felici, forse) che sono scappate al deputato sull'ipotetica invenzione della "parola mafia".L'argomento del contendere, affrontato da Papale, è quello sull'incapacità degli amministratori locali di indire gare e chiudere appalti pubblici. E quindi di spendere i soldi pubblici. Un blocco che avrebbe un alibi. La mafia. Con la "scusa della mafia". E allora, dice il deputato azzurro, "lasciamola perdere la parola mafia", ma "dobbiamo dire se siamo in grado di fare determinate attività o non siamo competenti".. “Non ho mai detto che la mafia non esiste, che invece è una cancrena che affligge la Sicilia - precisa l'on Papale - tuttavia ritengo che è compito del buon amministratore portare avanti progetti, far arrivare finanziamenti, lavorare per la crescita del territorio combattendo il malaffare, attuando procedure trasparenti e secondo i termini di legge. Considero, invece, i peggiori amministratori quelli che, nascondendo le proprie incapacità dietro la paura della mafia, creano uno stato di inerzia tale da riuscire a bloccare la crescita del territorio”.