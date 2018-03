. L'uomo sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre spostava una gru, decedendo sul colpo. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, chiamati dai colleghi presenti sul posto. Un fatale incidente su cui sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giarre.il medico legale. Oltre a verificare esattamente la dinamica del sinistro, si stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire se l'uomo fosse autorizzato a lavorare all'interno di quel cantiere. Una morte che giunge a soli otto mesi di distanza dal decesso del 36enne catanese Daniele Cristaldi, anch'egli morto in un cantiere edile di Santa Venerina.Uil di Catania per l'ennesima tragedia sul lavoro. “I morti sul lavoro non sono figli del caso ma degli effetti di una incultura d'impresa che negli anni – scrivono nella nota congiunta - è stata anche favorita dal legislatore a discapito del mondo del lavoro”.di Alfio Panebianco ed esprimono cordoglio alla famiglia della vittima. “È l’ennesima tragedia avvenuta su un posto di lavoro che ci lascia increduli e attoniti – affermano Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e Nunzio Turrisi, segretario generale della Filca Cisl etnea – perché nonostante l’avanzare del progresso in tanti campi ancora oggi si muore di lavoro. Serve dunque che il settore delle costruzioni diventi sempre più “industriale” non solo nei fatturati ma anche nella strutturazione dei processi di organizzazione del lavoro. Diventa necessario, inoltre, come proposto già da tempo dalla Cisl ripristinare, in sede prefettizia, l’osservatorio sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche. Riteniamo utile, infatti – concludono - inserire le materie della sicurezza già nelle opportune sedi scolastiche, attraverso l’intervento degli enti bilaterali di settore e dei fondi interprofessionali, per concorrere a formare a partire dalle giovani generazioni la cultura della tutela e della salute di chi lavora”.