La sfida da Cavalleria rusticana tra i rivali di sempre Basilio Catanoso e Nicola D’Agostino non ha appassionato più di tanto gli elettori che in quello scontro ci hanno letto invece una disputa da ancien regime poco in linea con il dibattito in corso e in nuovi e equilibri politici. I risultati raccolti ad Acireale città ci dicono di un contesto che ha seguito il trend nazionale e meridionale in particolare. Molto probabilmente, neanche la vicenda giudiziaria che si è abbattuta sull’ormai ex sindaco Roberto Barbagallo ha probabilmente condizionato un flusso elettorale che alle Politiche intercetta pulsioni di gittata più ampia rispetto alle tensioni territoriali.Quando ancora sono stati scrutinati 262 seggi su 286, la deputata uscente del cinque stelle, Giulia Grillo, raccoglie oltre il 46% entro un collegio che ha base nel versante sud-est del Vulcano. Basilio Catanoso sfiora invece il 36%; mentre Nicola D’Agostino si ferma 12,6%. Matilde Riccioli di Leu raccoglie soltanto il 2,3%; Francesco Strano di Potere al popolo! Incassa lo 0,77. Dietro ancora Massimo Adonia di Casa Pound (0,71%), Alfio Raciti (0,7%) del Popolo della Famiglia; Mario Settineri (0,55%) di Italia agli Italiani; Orazio Calì (0,35%) del Partito Comunista.al momento è possibile far riferimento soltanto a quelli di Acireale città e anche lì si registrano segnali di discontinuità con il passato recente. Le sezioni sono 56 su 56. Il Movimento cinque stelle è primo con 43,7%. Forza Italia 27,6%. Partito democratico 9,7%. Lega 5,10%. Fratelli d’Italia 3,56%. Liberi e Uguali 2,7%. Dietro tutti gli altri.c’è da sapere che Giulia Grillo è al 42,23 con 11.851 preferenze. Basilio Catanoso, invece, con 9.826 (35%) doppia di fatto Nicola D’Agostino, che ha 4.591voti (16%). In soldoni, il segretario regionale di Sicilia Futura conferma i voti raccolti in città alle scorse regionali. Allora prese infatti 4.172. Numeri che servono a pianificare l’impegno per le prossime Amministrative, ma quella è un’altra storia.