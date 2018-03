Il pentito, chiamato il Gemello nella malavita, ha raccontato ai magistrati tutti i “soprannomi” usati nei vari sms per identificare capi, referenti e reggenti. Ed è così che gli investigatori scoprono che “, nome che ricorre spesso nelle ultime inchieste contro la mafia catanese. Nell'indagine Carthago 2, che ha disarticolato il gruppo di spaccio di San Cristoforo, Corra aveva il ruolo di incassare i proventi della droga.(detto Saro U Rossu). Per un periodo è stato il responsabile per la droga dei Santapaola. Dalla sua dimora, dove scontava due condanne definitive a 20 anni ai domiciliari, nel cuore di San Giorgio dirigeva le file di pusher e spacciatori. Ora è in un’altra città, le sue condizioni di salute - dice la magistratura - sono incompatibili con il carcere.fratello dell’uomo d’onore Orazio e reggente della famiglia dopo l’arresto nel 2016 diPer quest’ultimo, cugino di secondo grado del boss dei boss Nitto, è stato scelto come nome in codice “, signore della droga del clan Santapaola. “Pic era usato anche per indicare Picanello”, spiega Bonanno ai magistrati, che così hanno diverse chiavi di lettura per decodificare i messaggi dove si parla di quartieri e mappe criminali., un pezzo da novanta nello scacchiere di Cosa nostra. “delfino degli Ercolano e il responsabile - secondo gli esiti dell’inchiesta Chaos - della “carta” della cosca. Per, ritenuto dal Ros il capo della squadra di San Giovanni Galermo, il nome in codice è(abbreviazione anche per indicare il quartiere catanese, ndr).