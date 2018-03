Le indagini della Procura di Catania, come detto, vanno avanti ed alcune riguarderebbero da vicino proprio l'ex sindaco ed i suoi rapporti con alcuni imprenditori locali. Presto il difensore di fiducia Enzo Mellia presenterà istanza di revoca della misura cautelare in carcere al tribunale del Riesame.Secondo il giudice per le indagini preliminari anche per l'indagata resta concreto il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, considerata anche “la personalità e l'influenza” di cui sarebbe capace. Circostanze emerse, sempre secondo il gip, sia durante l'attività investigativa che nel corso degli interrogatori.L'uomo, durante l'interrogatorio, si era professato innocente, chiarendo alcuni aspetti. Il gip ha accolto, in questo caso, l'istanza di sostituzione della misura cautelare presentata dagli avvocati Enzo Mellia e Giuseppe Lo Faro.