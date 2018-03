L'agente di polizia municipale, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità, in concorso con l'ex sindaco Roberto Barbagallo, ha risposto alle domande del gip. Assistito dagli avvocati Mario Pavone e Salvatore Mellia, Urso si è difeso dalle accuse, sostenendo di aver svolto il proprio dovere e di aver esclusivamente compiuto un controllo alla luce del sole.

Infine ha risposto alle domande del gip anche il terzo indagato. Angelo La Spina, assistito dal legale Michela Spatafora, avrebbe fornito la propria ricostruzione dei fatti. Il suo avvocato preannuncia già il ricorso al Riesame.

Nei giorni scorsi sarebbero stati sentiti in Procura i titolari delle due ditte, SOM Costruzioni Srl e Compagnone Giuseppe, per chiarire la natura dei rapporti con il sindaco Roberto Barbagallo. Nel corso delle indagini, infatti, sono emersi una serie di scambi di “cortesie” tra gli imprenditori ed il primo cittadino su cui la magistratura adesso vuole fare luce.in cambio di utilità riconosciute da parte della società SOM Costruzioni Srl e della ditta Compagnone Giuseppe, procederebbe ad intromettersi per pilotare tramite i Dirigenti compiacenti gli affidamenti di incarichi per la realizzazione di opere pubbliche”. Un altro filone investigativo che potrebbe riservare presto ulteriori sviluppi.Gli ultimi ad essere sentiti sono stati il luogotenente della polizia municipale di Acireale Nicolò Urso, l'ingegnere Ferdinando Maria Garilli e Angelo La Spina, che si trovano agli arresti domiciliari.Anna Maria Sapienza, indagato per turbativa d'asta. Il difensore di fiducia Enrico Trantino ha già depositato l'istanza di revoca della misura cautelare al tribunale del Riesame.