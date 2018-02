. Ad agire forse - secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Siracusa che stanno indagando sull'omicidio - due uomini con il volto travisato da un passamontagna.Avrebbero risposto alla reazione dell'ex carabiniere. Ma gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Forse Venezia ha visto qualcosa di strano? Insomma troppo presto per trarre conclusioni.A coordinare le indagini il capitano Rossella Capuano e il pm Salvatore Grillo della Procura di Siracusa. La prima ispezione cadaverica è stata eseguita dal medico legale Orazio Cascio. Oltre al colpo mortale al petto, Venezia è stato colpito di striscio al braccio.Sarà l'autopsia a far capire se si tratta dello stesso calibro della pistola che ha ferito mortalmente Venezia. Sulla jeep è stato trovato un foro, forse provocato da un proiettile.Ma nel frattempo i militari stanno svolgendo una perquisizione nella sua casa di San Giovanni La Punta, nel catanese.Una di loro è stata già interrogata dai carabinieri.Negli anni '90 era rimasto vittima di un tentato omicidio. Era a bordo della sua autovettura, al viale Cristoforo Colombo di Acireale, quando partirono alcuni colpi. Il militare, all'epoca trentenne, fu ferito al braccio. Nonostante queste fece testa coda e rispose al fuoco facendo fuggire il commando armato. Le indagini portarono a capire che si trattava di un agguato di matrice mafiosa. Il clan Laudani, cosca su cui Venezia ha condotto diverse inchieste, avrebbe voluto eliminarlo."Uno di noi. Nei secoli fedele", è l'addio di Alessio. Non nasconde la rabbia invece Mary: "Certe cose non si dovrebbero mai mai mai sentire! Hai lavorato tanto per togliere il marcio dalla società, la chiamano Mafia .. io direi pezzi di merda...e noi siamo stati sempre orgogliosi di te Luigi Venezia! Sono sconvolta! Ciao Gigi!".