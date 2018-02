Per consentire i lavori saranno temporaneamente chiuse le rampe in ingresso e in uscita sulla carreggiata in direzione Messina. In alternativa, i veicoli provenienti da Siracusa potranno utilizzare lo svincolo successivo “Zia Lisa”, per poi percorrere il tratto terminale dell’autostrada A/19, Asse Attrezzato e viabilità locale seguendo le indicazioni per l’aeroporto.che collega l’Asse dei Servizi con l’Asse Attrezzato, percorrere il tratto terminale dell’A/19 e proseguire in direzione Palermo immettendosi sulla tangenziale di Catania in direzione Messina. Oppure, in alternativa, potrà percorrere l’Asse dei Servizi, immettersi sulla Tangenziale in direzione Siracusa, uscire allo svincolo successivo denominato Zona Industriale Nord, per poi reimmettersi sulla tangenziale di Catania in direzione Messina.I percorsi alternativi saranno indicati sul posto con apposita segnaletica.