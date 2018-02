nei confronti di una donna di anni 24 residente a Catania, ritenuta responsabile di atti persecutori, commessi attraverso l’uso degli strumenti telematici, nei confronti di una coetanea anch’essa catanese.vittima di molestie e minacce reiterate per diversi mesi e compiute su Facebook da un’altra utente con cui aveva solo contatti sul social. Quest’ultima aveva conosciuto la querelante su Facebook e si era innamorata di lei, non contraccambiata. Aveva così iniziato con ossessiva insistenza a inviarle numerosissimi messaggi, oltre 1.600, a qualsiasi ora, in cui le rivolgeva frasi di amore e di tenerezza alternate a espressioni di rabbia e insulti, giungendo perfino a minacciare il fidanzato e gli amici.e perdurante stato d’ansia e di paura per la sua incolumità costringendola a modificare le sue abitudini di vita. L’indagata è stata sottoposta alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa con espresso divieto di comunicare con questa con qualsiasi mezzo