ai consiglieri comunali e alle associazioni cittadine". Questa la denuncia di Catania bene Comune in relazione all'affidamento della redazione del nuovo piano di rientro - la cui nuova rimodulazione è stata approvata dal Consiglio comunale - a una ditta esterna all'amministrazione.della delibera più importante per la città: un documento contabile che sconvolgerà la vita delle catanesi e dei catanesi fino al 2033, prevedendo privatizzazioni, tagli, svendita di immobili, aumento delle tasse, blocco delle assunzioni e orientando gli investimenti". CbC segnala anche come la ditta incaricata sia legata, in un certo modo, alla politica e come il titolare della società abbia avuto a che fare con un'altra ditta, di cui si è parlato in passato, perché legata al presidente del collegio dei Revisori dei conti del Comune.ha invece affidato tali compiti a una ditta di Reggio Calabria, la Interdata Cuzzola Srl, legata a Enzo Cuzzola attualmente assessore al bilancio del Comune di Messina - scrivono ancora gli attivisti di CbC. Il compenso previsto per la società di consulenza sarà di trentamila euro, pagati ovviamente dalle cittadine e dai cittadini. Enzo Cuzzola è stato collaboratore del Centro Studi Enti Locali, società privata di Pisa, di cui è componente Fabio Sciuto presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Catania. Un intollerabile conflitto d'interessi - sottolineano. Alla redazione della rimodulazione del piano di rientro lavoreranno diversi dipendenti della Interdata Cuzzola dei quali Catania Bene Comune ha chiesto all'amministrazione la pubblicazione di nomi e curricula"., Salvo andò, spiega infatti come non solo la selezione sia stata pubblica, ma come la consulenza richiesta potrà evitare di appesantire il lavoro degli uffici comunali. "Ci siamo mossi, come detto già in passato - spiega il delegato del sindaco Bianco - all'interno della possibilità offerta dalla Legge di stabilità, che consente di rimodulare i Piano di riequilibrio. Gli attacchi dal sapore di campagna elettorale - aggiunge - li rimandiamo al mittente. Su un argomento così delicato - continua - il confronto è legittimo, ma occorre agire senza preconcetti".anche predisponendo i documenti per il Bilancio. Abbiamo per questo selezionato una ditta che potesse aiutare nella revisione del piano di riequilibrio attuale, evitando così di gravare sulle altre attività". Già, perché quello che andrà rimodulato e poi portato nuovamente in Consiglio è quello approvato dall'amministrazione Stancanelli nel 2013, considerato che quello rimodulato dalla Giunta Bianco nel 2016 non si sa alcunché. Insomma, è come se tutto il lavoro che, all'epoca, precedette l'approvazione, e le stesse sedute di consiglio comunale, siano state tempo - e soldi - sprecato.ravvista evidentemente dal legislatore, di mettere in condizioni gli enti locali di affrontare debiti e ordinario, ha causato questo". Insomma, il secondo Piano di riequilibrio è come se non fosse mai esistito, dal momento che oggi si lavora alla revisione del primo, che quello del 2016 avrebbe dovuto superare perché insostenibile. Un paradosso tutto italico. Il nuovo Piano dovrebbe arrivare in aula entro il mese di marzo, stesso mese in cui dovrebbe essere approvato il Bilancio.