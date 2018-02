Stamani il gip di Catania Pietro Currò ha conferito l'incarico alla psichiatra Liliana Gandolfo che avrà il delicato compito di valutare se l'indagato fosse in grado di intendere e di volere durante l'omicidio.. La perizia dovrà stabilire anche se Valentino Saitta sia socialmente pericoloso, e quindi in grado di commettere altri reati, e se sia capace di partecipare al giudizio. A supportare la psichiatra ci sarà Carmen Dominici, ausiliario psicologa. La perizia, salvo proroghe, sarà depositata entro 45 giorni. Stamani il legale Salvatore Mellia, in sostituzione di Enzo Mellia, difensore di fiducia di Valentino Saitta, ha nominato il consulente della difesa. Sarà Giuseppe Bongiorno, già primario della divisione di psichiatria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, a prendere parte alle operazioni peritali.si attendono ancora gli esiti degli esami scientifici sulla presunta arma utilizzata dal 39enne per fracassare il cranio dell'anziana madre Nunziata Sciavarrello. Si tratta di un martello trovato dai militari dell'Arma nell'abitazione che l'indagato condivideva con la vittima. Le cause del gesto restano ancora oscure. Saitta al momento non avrebbe fornito alcuna ricostruzione.