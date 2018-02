E’la replica, piccata, dell’ex governatore siciliano Rosario Crocetta, verso le dichiarazioni rese stamani dal sindaco di Catania, sul quotidiano La Sicilia. Il messaggio al veleno inviatogli via stampa dal futuro candidato del Pd alla poltrona per le amministrative, replicava all’ipotesi che Crocetta si stesse per autocandidare a sindaco di Catania.del partito democratico Matteo Renzi - stia sereno, non mi sono autocandidato a nulla. Che a Catania ci voglia un sindaco che ascolti i cittadini, i poveri e le imprese è cosa nota. Un sindaco che si faccia qualche passeggiata a Librino o a Picanello, invece di limitarsi a ricevere le first lady del G7 - cosa dal punto di visto protocollare non certamente il massimo, dato che, normalmente, è la first lady di una città che riceve le first ladies”.“Io, sinora, alla stampa ho dichiarato che di fronte alle esperienze fallimentari di Centrodestra e di di Centrosinistra, ma a Catania, credo ci voglia un grande progetto civico, trasversale, in grado di mobilitare la società catanese. Solo che l'ambizione di apparire, ha fatto perdere al sindaco il senso comune del bon ton, "accucchiando" una mala figura internazionale senza limiti".