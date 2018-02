Nella notte appena decorsa personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha tratto in arresto Francesco Bandieramonte (classe 81), pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato in flagranza.

Nello specifico nella notte appena decorsa intorno all'una e mezza, agenti delle volanti, transitando dalla locale via Barletta, notavano un individuo fermo accanto ad un fuoristrada. All’atto del controllo gli operatori accertavano che l’uomo identificato dopo aver forzato lo sportellino esterno del serbatoio, con l’ausilio di un tubo ed un bidone, aveva asportato circa 10 litri di carburante. Colto sul fatto è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Controlli serrati anche nel vecchio quartiere “San Berillo”: denunciati due gambiani per spaccio di droga e un algerino per resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale. Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti ha deferito, in stato di libertà, all’A.G. competente N.L. (classe 99) e C.S. (classe 2000), entrambi di nazionalità gambiana e senza fissa dimora per il reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e C.H. (classe ’84) per il reato di resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale.

Il fatto è accaduto nella mattinata in via Pistone quando gli agenti di pattuglia notavano su strada alcuni soggetti che alla loro vista si davano alla fuga. In particolare veniva inseguito e bloccato un giovane soggetto extracomunitario N.L., il quale, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 7 dosi di "erba" già suddivise oltre ad un involucro in cellophane per un peso complessivo lordo di 19 grammi ed una somma di denaro, sicuro provento dell'attività di spaccio.

Ed ancora nella mattina di ieri intorno alle ore 12.45, agenti delle volanti, transitando dalla locale Piazza Bellini, nel vecchio quartiere “San Berillo”, bloccavano un soggetto di nazionalità gambiana C.S. che poco prima si era repentinamente allontanato alla vista degli stessi. Il medesimo, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 22 grammi, ben occultata in un canale di scolo del muro di cinta di un palazzo in cui lo stesso era stato fermato, e una somma di denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio.

Sempre nella notte appena decorsa intorno alle ore 01.45, agenti delle volanti, transitando nella locale Piazza Pietro Lupo, procedevano al controllo di un extracomunitario C.H. (classe ’84) di nazionalità algerina ed irregolare sul Territorio Nazionale. All’atto del controllo il medesimo andava in escandescenza opponendo resistenza attiva nei confronti degli operatori di polizia e proferendo al loro indirizzo frasi offensive e reiterate minacce di morte. L'uomo è stato portato in

Questura e, dopo gli adempimenti di rito, deferito, in stato di libertà, all’A.G competente per i reati di resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale.