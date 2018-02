In particolare, nel corso del servizio, sono state identificate 40 persone, controllati 50 veicoli e monitorati 6 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso del servizio sono state elevate 6 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di 1.477,00, euro fra cui n. 1 sequestro amministrativo di veicoli, poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Inoltre, sono state controllate 3 attività commerciali, tra cui alcune rivendite ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed una officina meccanica ed elevate 8 sanzioni amministrative per mancanza di autorizzazione e dei requisiti professionali e contestualmente sanzioni al c.d.s. per occupazione di suolo pubblico, per un ammontare complessivo di 13.174,00. euro.

I prodotti ortofrutticoli sequestrati venivano donati in beneficenza all’Istituto Madonna della Provvidenza di Catania.

Ieri il Commissariato Sezionale “Nesima”, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del “Modello Trinacria”, effettuando posti di controllo, fissi e mobili, nei principali snodi delle zone a rischio ricadenti nel quartiere di giurisdizione; inoltre si è proceduto ad un costante pattugliamento procedendo a numerosi controlli.