in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 17, saranno eseguiti gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate sulle rampe degli svincoli di Misterbianco, Asse dei Servizi e Zona Industriale Nord, lungo la Tangenziale Ovest di Catania. Ultimate oggi le lavorazioni sulla rampa di uscita verso Zona Industriale Nord per i veicoli provenienti da Messina. A partire da lunedì 19 febbraio sarà chiusa al traffico la rampa verso Zona industriale Nord per il veicoli provenienti da Siracusa. Durante le ore di chiusura, i veicoli provenienti da Siracusa potranno utilizzare il successivo svincolo denominato “Aeroporto”, per poi reimmettersi in tangenziale in direzione opposta.