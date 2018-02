Giarre è sconvolta per la scomparsa, dopo un'influenza, di quella ragazza che tutti conoscevano. Una ragazza piena di sogni e di speranze, bellissima, debilitata, ma forte nell'animo. (leggi:...a me che sono una potenza ,auguro forza,tutta la forza possibile per affrontare ogni situazione così come ho sempre fatto!! Buon 2018”.inizialmente, una banale influenza. Un'influenza che, però è stata fatale. La febbre forte e la polmonite non hanno lasciato scampo a Emanuela., il dolore per quanto è accaduto è in me ancora più straziante. Spero che, a chiunque le legga, possano trasmettere la stessa vitalità in modo che tu possa continuare a vivere nella forza che hai trasmesso in ognuno di noi! Ciao Emanuela!”.“Ciao Emanuela – scrive Elina - ancora non riesco a crederci che tu nn ci sia più eri una brava persona. R.i.p angioletto”.