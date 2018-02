Una fase operativa che si sarebbe spenta dopo il blitz Final Blow (colpo finale, appunto) che ha portato in carcere i vertici e la manovalanza di un gruppo che aveva creato il suo ce ntro operativo a San Berillo Nuovo. Anche se aveva avuto la capacità - come dimostrano diverse inchieste della Dda di Catania - di crearsi un polo criminale anche a San Giovanni Galermo dove chiudeva affari di droga. Negli atti di una recente indagine un giudice scrive nero su biancoUn clan i cui affiliati si sarebbero ricollocati in altri gruppi mafiosi. Come era già successo in realtà con i Malpassotu di Belpasso, che dopo l’abdicazione del padrino Giuseppe Pulvirenti si sono divisi tra i Santapaola e i Mazzei.Atti giudiziari, blitz, dettagli di una cattura permettono di delineare il nuovo scacchiere criminale che vede risorgere gli ex affiliati dei “Milanesi” - che negli ultimi anni si erano divise in due frange, una che vedeva ai vertici i fratelli Francesco e Carmelo Di Stefano e l’altra con punto di riferimento Rosario Pitarà (Saretto u furisteri) - all’interno di altre consorterie mafiose. Sempre in quegli atti giudiziari dove si decreta la “fine” di una storia criminale, si parla di un indagato che sarebbe migrato dai Cursoti Milanesi ai Carcagnusi di Nuccio Mazzei. Ipotesi. Ma guardando ai gruppi criminali che hanno collegamenti diretti nel quartiere e che hanno radici criminali ben profonde a San Berillo Nuovo, si può solo pensare ai Cappello. La residenza dello storico boss Giovanni Colombrita è tra quegli spazi urbani di cemento e strade. Potrebbe anche essersi verificato un reclutamento tra le milizie della cosca Cappello.Il nome di Banana, ed in particolare del fratello Carmelo, detto Bananedda, padre di Eugenio tragicamente scomparso in un incidente due anni fa. I funerali del giovane, preparati in pompa magna con corteo, palloncini e commercianti del quartiere “costretti” ad abbassare le saracinesche per una sorta di “rispetto”, attraverso un’ordinanza del questore legata all’ordine pubblico si svolsero in forma privata. Due anni fa però la situazione era di fermento e fibrillazione: quel gruppo di fuoco fermato dalle Volanti era la cartina di tornasole di una polveriera pronta ad esplodere. Qualcosa, forse un accordo, ha permesso di riallineare le fila. Questo riposizionamento, se sarà confermato da inchieste e processi, potrebbe essere la risposta alla cessazione dei conflitti per lo spaccio a San Berillo Nuovo.