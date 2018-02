Per lei, purtroppo, non c'è stato alcunché da fare.Dopo alcuni giorni di febbre alta, la ragazza è stata portata in ospedale, inutile la corsa dei famigliari. L'equipe del Cannizzaro ha fatto tutto il possibile, la ragazza era già debilitata e il susseguirsi dell'influenza e della polmonite post influenzale è stato fatale. Le sue condizioni sono precipitate.Sposata con Giuseppe Grasso, figlio del noto avvocato Mario Savio Grasso, Emanuela Pulvirenti è scomparsa proprio nel momento in cui stava cercando di creare la sua famiglia. La redazione di Livesicilia si associa al dolore della famiglia.presso la chiesa San Matteo Apostolo di Trapunti."La giovane Emanuela Pulvirenti ha subìto un arresto cardiaco presso il proprio domicilio nella notte tra domenica e lunedì. Allertata l’ambulanza del 118, il personale sanitario, verificato l’arresto, procedeva a massaggio cardio-polmonare protrattosi fino al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro.Tuttavia la ragazza, pur riprendendo il battito, giungeva in PS in midriasi e veniva immediatamente trasferita in Rianimazione dove, dopo poche ore, decedeva.La paziente di recente era stata colpita da una sindrome influenzale dalla quale sembrava guarita. Dai recenti episodi di aritmia riferiti dai parenti in anamnesi, non può escludersi una complicanza miocarditica post-influenzale".