La Sicilia, eterno laboratorio politico, ha dato il via, con le elezioni regionali, alla ripresa del centrodestra. Questa terra, meravigliosa e irredimibile, è un po' lo specchio dell'Italia e ad ogni appuntamento elettorale, a scendere in campo, da più di trent’anni, sono quasi sempre le stesse persone. Perché? La novità in politica non sempre è un valore, ma i meccanismi che regolano le elezioni meritano di essere raccontati e ci sono quattordici esponenti di primo piano che hanno avuto e hanno, tuttora, un ruolo chiave. Elena Giordano li ha intervistati in tempi non sospetti. Alcuni di loro hanno anticipato, al mensile “S”, ciò che sarebbe puntualmente accaduto. Altri hanno svelato i segreti di un sistema “malato”, ma anche le strategie per conquistare la Regione. Quello di Elena è un giornalismo puro, senza preconcetti, senza retorica, senza partigianerie, né faziosità. È il tentativo di raccontare una terra ponendo le domande, spesso scomode, a chi si candida per rappresentare i cittadini. Ne viene fuori uno spaccato gattopardiano, emblema di una terra che non cambia, perché così fa comodo a tutti. Il risultato di quattordici mesi di lavoro è racchiuso in questo libro, che entra nella collana degli speciali del mensile “S” fondato da Francesco Foresta.