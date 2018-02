Il “capo politico” di Liberi e Uguali non risparmia critiche alla destra siciliana, uscita vittoriosa dalle urne. "Il voto delle Regionali in Sicilia ha riportato indietro l'isola verso problemi mai risolti, come l'acqua e i rifiuti, che sono gravi, ma da 20 anni. Siamo una regione che è sempre nell'emergenza: se piove ci sono le frane se non piove c'è la siccità, mancano gli investimenti e i fondi Ue non si spendono (forse ci vorrebbe una regia nazionale)”, ha attaccato Grasso, sottolineando l’assenza della questione meridionale in campagna elettorale.

Riposti nell’armadio i panni della figura istituzionale super partes, l’ex magistrato guida la marcia di “Liberi e Uguali.” La tappa catanese, aperta ieri sera con un’assemblea al Piccolo Teatro, è proseguita stamattina con una conferenza stampa. Il Corbyn palermitano ha fatto il punto su una campagna elettorale dai toni accesi che non sembra decollare, chiedendo ai competitor che si inizi a parlare di temi cari ai cittadini."L'antifascismo è un bene comune e importante, fondante della nostra democrazia e della nostra Costituzioni e l'atteggiamento del Pd è sembrato debole, non aderendo alla manifestazione in maniera concreta", ha detto Grasso. "Io – ha aggiunto - sono andato il giorno prima parlare col prefetto e il sindaco, ai quali ho manifestato l'esigenza di manifestare, e a fare visita prima alla madre di Pamela e poi alle vittime in ospedale". "Dopo un'iniziale ritrosia il ministro Minniti ha autorizzato le manifestazioni e devo dire che è stato un grande successo: si sono svolte con compostezza, ordine, serietà e non ci sono stati i paventati scontri", ha argomentato l’ex presidente del Senato. “Non bisogna alimentare le paure gettando benzina sul fuoco: sicurezza e immigrazione sono temi distinti”, ha spiegato Grasso. “ E chi fa il contrario- ha aggiunto- affronta in modo sbagliato i problemi, cercando di sfruttarli sul piano della propaganda elettorale, cosa a cui noi non ci prestiamo. Non è tema di propaganda elettorale, ma un tema politico di cui parlare nel momento in cui si mette a rischio la tenuta democratica del Paese se si inneggia alla violenza e si giustifica una certa violenza".“Il Pd ha abbandonato una politica di sinistra rispetto ai temi del lavoro: con il Jobs Act sono diminuite le tutele dei lavoratori e la flessibilità ha creato lavoro instabile che non consente ai giovani di avere delle prospettive future”, ha argomentato. Il leader di Liberi e Uguali tornando indietro farebbe una cosa diversa. “I miliardi usati come incentivi fiscali alle imprese andavano impiegati come investimenti strutturali per creare lavoro stabile e sicuro”, ha detto, sciorinando diverse divergenze con i dem in tema di legge elettorale, riforma costituzionale e sanità. “Siamo noi oggi i veri interpreti dei valori di sinistra”, ha continuato l’ex presidente del Senato indicando due stelle polari sulla scorta dell’articolo 3 della carta costituzionale: libertà e uguaglianza."Se riparte il Mezzogiorno riparte tutto il Paese, non può essere - ha aggiunto - soltanto un serbatoio di voti e un posto dove portare i prodotti realizzati al Nord, non può essere un vuoto a perdere da richiamare alle armi quando serve il consenso." Un capitolo a parte riguarda l’ormai celeberrimo ponte sullo Stretto. “Ero bambino quando si parlava di Ponte sullo Stretto, e ogni vigilia di campagna elettorale esce questo tema. Ma sarebbe un Ponte tra due deserti, la Sicilia e la Calabria, dove ancora c'è il binario unico, la rete ferroviaria non elettrificata e dove ci sono ancora locomotrici diesel. Prima rilanciamo la Sicilia sul profilo dello sviluppo sostenibile e dopo, magari, pensiamo eventualmente a collegare l'isola all'Italia peninsulare", ha argomentato. E a proposito di Sicilia, Grasso spiega la querelle sulla sua mancata candidatura alla presidenza della Regione. “ È stato il sindaco Bianco a lanciare l’ipotesi della mia candidatura”, ha ricordato Grasso. “Però si sono dimenticati di chiederlo a me prima di fare il mio nome: io sarei stato felice di essere utile alla mia terra, ma dovevo completare la mia funzione pubblica in un momento di instabilità”. Insomma, “il momento non era adatto”. Poi una battuta: “Chi aveva voglia di Grasso la può esprimere adesso a livello nazionale”, chiosa prima di ripartire alla volta di Gela.